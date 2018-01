Nach den üblen Vorfällen in der Nacht auf Samstag, als die Mannschaft nach ihrer Rückkehr aus Visp von einer Horde wildgewordener Hooligans bedroht worden war, stand für die Klubführung um VR-Präsident Marc Thommen vor allem eines im Fokus: Deeskalation und ein Aufruf zu mehr Ruhe und Geduld in dieser zweifellos schwierigen Situation. Auch deshalb ist eine Tendenz, wie und ob es mit Bengt-Ake Gustafsson bis zum Saisonende weitergeht, schwierig zu erkennen.

der Vorteil der Verletztenliste

Der Auftritt gegen Langenthal hat für eine sofortige Freistellung des Schweden jedenfalls nicht genügend Argumente geliefert. Die Mannschaft hat gezeigt, dass durchaus noch ein Kämpferherz in ihr steckt. Wäre man ein weiteres Mal ohne nennenswerte Gegenwehr untergegangen, dann wäre es schwierig geworden, an Gustafsson festzuhalten.

Dem EHCO-Headcoach kommt – so zynisch es klingen mag – derzeit die lange Verletztenliste zugute. Ohne qualitativ hochwertige NLB-Spieler wie Stan Horansky, Marco Truttmann, Jewgeni Schirjajew, Anthony Rouiller oder Tim Bucher fehlte der Mannschaft gegen Langenthal ein kompletter Top-Block und damit schlicht die Klasse, um genügend Paroli bieten zu können.

Man kann nun anmerken, dass der EHCO ja schon die ganze Saison von ausserordentlichem Verletzungspech begleitet wird und man bis Anfang Dezember resultatmässig trotzdem auf Kurs war. Aber offensichtlich färbt der Effekt erst jetzt, da auch die beiden Goalies nicht mehr in der Lage sind, mit überdurchschnittlichen Darbietungen Siege zu «stehlen», vollumfänglich auf die Leistungen der Mannschaft ab.

Den Jungen vertrauen

Apropos Personal: Peter Rötheli wehrt sich gegen den in dieser Zeitung formulierten Vorwurf, dass man auf personelle Engpässe nicht mit der temporären Verpflichtung von B-Lizenz-Spielern reagiert hat. So wie das Langenthal am Sonntag mit Mathias Joggi (Biel) und Dario Meyer (Bern) getan hat. «Wir müssen doch in solchen Situationen auch Spielern wie Marc Sahli das Vertrauen schenken», sagt er.

Da mag Rötheli auf den ersten Blick durchaus recht haben. Fragt sich aber, ob so der Mannschaft und den Spielern in einer sportlich derart delikaten Lage wirklich geholfen wird. Zumal man mit dem von den Kloten Flyers ausgeliehenen Oliver Steiner im Dezember sehr gute Erfahrungen mit einer Temporärlösung gemacht hatte.