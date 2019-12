Das gefürchtete Trio des EHC Olten: Warum Knelsen, Nunn und Horansky so harmonieren

#91, #89, Topskorer – es sind die Rückennummern und Vermerke, die nach Toren des EHC Olten derzeit am häufigsten von den Schiedsrichtern in allen möglichen Konstellationen in das Kabäuschen gemeldet werden, um Skorerpunkte gutschreiben zu lassen.

Die Rede ist von Stan Horansky, Garry Nunn und Dion Knelsen, die sich auf dem Eis gefunden haben, Verantwortung übernehmen und das Team auf die erfolgreiche Schiene hieven. Auch zur Freude von Trainer Fredrik Söderström: «Es macht grossen Spass, ihnen zuzuschauen. Sie sind die anführende Linie, die wir brauchen. Sie haben grosses Selbstvertrauen, übernehmen Verantwortung und gehen mit gutem Beispiel voran. Und wenn es ihnen läuft, setzt das auch bei den anderen Spielern Energien frei.»

Horansky am Ursprung der Skorer-Serie

Dass das gefürchtete Trio ziemlich erfolgreich die gegnerischen Verteidiger schwindlig spielt, ist nicht nur unübersehbar, sondern auch statistisch zu belegen: Seit nicht weniger als sieben Partien verbuchen jeweils alle drei Stürmer mindestens einen Skorerpunkt pro Spiel, in Ausnahmefällen sogar bis zu vier (siehe Statistik).