So kam in der 20. Runde bloss das dank diesem Erfolg auf Rang vier vorgerückte Chênois zu einem problemlosen Sieg. Aufsteiger Uni Bern, der zuletzt zwei Wochen Pause hatte, konnte nie auch nur auf einen Satzgewinn hoffen. Für die immer besser in Fahrt kommenden Genfer resultierte bereits der sechste Sieg in Folge – das vor der Saison zum «Transfersieger» erkorene Chênois wird seiner Reputation also immer mehr gerecht.

Es wurde immer deutlicher

Knapp 24 Stunden nach dem Duell in der Meisterschaft trafen Schönenwerd und Näfels im Cup-Viertelfinal erneut aufeinander. Doch auch der Heimvorteil in der neuen Betoncoupe Arena änderte nichts am Ausgang des Spiels.

Das vierte Kräftemessen der beiden Teams in der laufenden Saison endete wiederum mit einem Zu-null-Erfolg für die Glarner. Die Niederämter konnten dabei nur in den ersten beiden Durchgängen mithalten. Im ersten Satz führte das Heimteam mit 21:20, unterlag am Ende aber mit 24:26.

Schon ein bisschen deutlicher verlief der zweite Durchgang. Diesmal setzte sich Näfels bereits zur Satzmitte entscheidend ab. Die Glarner verwandelten in dieser Phase einen 10:13-Rückstand in einen komfortablen 20:15-Vorsprung. Die Schönenwerder holten zwar noch einmal etwas auf, gefährlich wurde es für die Gäste indes nicht mehr.

Sie holten sich den zweiten Durchgang mit 25:22. Damit war die Gegenwehr des Heimteams endgültig gebrochen. Im dritten Satz markierte Näfels fünf der ersten sechs Punkte. Bis zur zweiten technischen Auszeit vergrösserten die Glarner ihr Polster auf sieben Punkte. Gleich mit 14:25 mussten sich die Schönenwerder schliesslich im dritten Satz beugen. Der Traum von der zweiten Cupfinal-Teilnahme in der Vereinsgeschichte ist geplatzt.

Auch in den restlichen Viertelfinal-Paarungen setzten sich die Favoriten durch. Der amtierende Cupsieger Amriswil setzte sich auswärts gegen Luzern mit 3:0 durch. Chênois bestätigte seinen guten Lauf aus der Meisterschaft und steht dank des diskussionslosen 3:0-Erfolgs gegen Uni Bern im Halbfinal. Komplettiert wird die Runde der letzten vier Teams von Jona. Der Siebte der NLA warf mit dem NLB-Klub Servette Star-Onex den letzten Unterklassigen aus dem Wettbewerb.