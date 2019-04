Dank einer überaus disziplinierten Leistung und 3 Toren von Altmeister Matthias Hofbauer siegt Wiler-Ersigen bei Meister Köniz verdient mit 5:2, erhöht in der Halbfinalserie auf 3:1 und braucht nun noch einen Sieg für die vierte Superfinal-Qualifikaton in fünf Jahren. Den ersten Matchball hat der SVWE kommenden Samstag in der Grossmatt in Kirchberg.