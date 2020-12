Dank grossem Kampfgeist: Ein präsenter EHC Olten gewinnt das Derby gegen Langenthal 3:2

Energisch, entschlossen und bestimmt: Der EHC Olten wirkt in diesem Derby von Beginn weg bis zur letzten Sekunde äusserst präsent, zeigt eine grosse Einsatzbereitschaft und legt damit die Basis, um die Serie von vier Niederlagen gegen den SC Langenthal reissen zu lassen. Denn seit dem 23. Februar, als der EHC Olten in den Playoffs 7:0 gewann und Corona noch nicht die Welt verändert hatte, hatten die Powermäuse kein Derby mehr gewinnen können.

Dieser 3:2-Sieg ist überaus verdient, auch wenn es für zehn Minuten im Schlussabschnitt fast danach aussah, als würden die Oltner nicht für ihren grossen Kampfgeist belohnt werden. Denn nach einer Knelsen-Strafe nutzten die Langenthaler, die noch einmal alles in die Waagschale geworfen hatten, ihr Powerplay zum 2:2-Ausgleich resolut aus.

Doch der SCL hatte die Rechnung ohne Oltens 17-jährigen NHL-Prospect Brennan Othmann gemacht, der nicht nur neben Knelsen und Nunn stürmte, sondern auch in Überzahl regelmässig zum Einsatz kam. Und in einer solchen wurde er angespielt, verschaffte sich Platz und erwischte Langenthals Torhüter Caminada zwischen den Beinen.

Es war letztlich das Gamewinning-Goal, obwohl es zum Schluss der Partie noch einmal hektisch wurde, als Langenthal einen sechsten Feldspieler aufs Eis schickte und gleichzeitig Oltens Philipp Rytz für ein hart gepfiffenes Rencontre für die letzten 36 Sekunden auf die Strafbank musste. Doch überwanden die Oberaargauer wie bereits in den 59 Minuten zuvor mal die präsente Oltner Defensive, so hiess es dennoch oftmals Endstation beim einmal mehr überragend aufspielenden Torhüter Simon Rytz.

Nunns Traumtor ebnete den Sieg

Das Gaspedal hatten die Oltner bereits in den Startminuten gefunden und waren die spielbestimmendere Mannschaft. Als der EHCO schliesslich mit einem aktiven und äusserst aggressiven Boxplay 50 Sekunden in doppelter Unterzahl die erste heisse Phase überstand, belohnte Garry Nunn den EHCO für die aufopfernde Arbeit – und wie: Mit einem Handgelenkschuss aus eher spitzem Winkel traf er sehenswert ins Lattenkreuz. Auch an Janis Elseners erstem Saisontor zum 2:0 hatte Garry Nunn grossen Anteil, indem er vor dem Tor Präsenz markierte und so Torhüter Caminada die Sicht verdeckte.

Der EHC Olten hat eindrücklich mit grossem Kampfgeist die starke Leistung vom Mittwoch in La Chaux-de-Fonds bestätigt. Am Dienstag empfängt Olten die EVZ Academy, worauf sich die Powermäuse einen Tag später auswärts mit Sierre messen.

Zwei Spiele, die längstens keine Selbstläufer mehr sind. Insbesondere die Walliser gelten bisweilen als grosses Überraschungsteam mit 11 Siegen aus 18 Spielen. Zwei weitere Siege stünden dem EHC Olten vor Weihnachten gut zu Gesicht.