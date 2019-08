Im Schweizer Cup zu spielen, ist keine Premiere für den FC Iliria. Vor drei Jahren hatten sie Glück und bekamen in der ersten Runde den FC Grenchen 15 zugelost. Mit 2:0 gewannen die Stadt-Solothurner das Spiel relativ locker und durften in der nächsten Runde den FC Schaffhausen empfangen. Der FCS wurde seiner Rolle als Favorit gerecht und schlug Iliria mit 4:1.

Der Ehrentreffer für die Heimmannschaft erzielte damals der heutige Captain Alban Jahiu mit einem Sonntagsschuss. Selbes soll ihm heute auch gegen Lausanne (Anpfiff 18 Uhr) gelingen: «Hoffentlich schiesse ich noch einmal so ein Tor», sagt Jahiu. Durch den Gewinn des Solothurner Cups hat sich der FC Iliria direkt für den Schweizer Cup qualifiziert.

Die Rollen sind ganz klar verteilt am heutigen Samstag. Lausanne, derweil Erster in der Challenge League und nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage, kann in Solothurn nur verlieren. Anders dafür der FC Iliria aus der 2. Liga, der am Mittwoch sein erstes Saisonspiel hatte und den FC Oensingen gleich mit 5:0 deklassierte.

Trotz minimaler Vorbereitung parat

Jahiu schliesst aber eine Sensation nicht aus: «Es ist der Schweizer Cup. Hier kann alles passieren. Natürlich sind wir in der Rolle des Underdogs, wollen uns aber nicht so einfach geschlagen geben.» Der FC Iliria ist also bereit für den heutigen Cup-Fight im Stadion des FC Solothurn.