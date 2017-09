Die Wangner schienen diesen Lapsus als Weckruf verstanden zu haben. Denn fortan bestimmte der vermeintliche Aussenseiter das Geschehen. Immer regelmässiger rollten die FCW-Angriffe nun. Besonders auf der rechten Seite mit den arrivierten Kräften Sandro Husi und Rouven Corti verzeichnete Wangen Oberwasser. Nach einem Vorstoss von Corti verpasste so Wangens Gabriel Strub per Kopf den Ausgleich nur knapp (27.). Die Zeit dafür war kurz vor der Halbzeit gekommen. FCO-Verteidiger Justin Browne kam im eigenen Strafraum gegen Husi zu spät und holte diesen von den Beinen. Glasklar das Verdikt des sehr souveränen Schiedsrichters Valton Ristemi: Penalty! Nach etwas Zaudern beim Anlauf vollstreckte Douglas letztendlich doch noch souverän in die rechte Ecke.

Die Führung für den Underdog

Nach dem Seitenwechsel dominierten kleine Fouls das Spielgeschehen. Da konnte und wollte kein Spielfluss aufkommen. Ungeachtet dessen zeigten sich weiterhin die Wangner bemühter, was sich nach 65 Minuten ein weiteres Mal lohnen sollte. Mit einem gelungenen Schlenzer am verdutzten FCO-Goalie Thomas Husi vorbei markierte Youngster Nico Ferrari die Führung für den Underdog. Die entscheidende Vorarbeit hatte Husi geleistet, der mit dem Ball am Fuss durch die Oltner Hintermannschaft spaziert war und im Gewühl seinen Mitspieler bedient hatte.

Was ein solcher überraschender, jedoch nicht unverdienter Treffer im Derby mit dem Stadtklub bedeuten kann, demonstrierten die Wangner mit einer Jubeltraube, unter der der junge Torschütze begraben wurde. Weniger erfreut war FCOCoach Catricalà: «Wir haben bis zum Rückstand nicht verstanden, worum es geht. Auch wenn wir spielerisch besser sind, müssen wir zum Kampf bereit sein», wiederholte er eine Forderung, welche er bereits in der Halbzeitpause an seine Mannen gerichtet hatte.

Nun endlich erwachte der FCO aus seiner zwischenzeitlichen Lethargie, womit die beiden Kontrahenten eine Leistung boten, welche der Affiche gerecht wurde. Viel Einsatz und noch mehr Tempo dominierten die beste Phase im Derby. Mit den Einwechslungen von Andonov und Jukic verstärkte Catricalà seine Offensive. In der immer hektischeren Schlussphase kam das Heimteam zunehmend unter Druck. «Da zeigte sich unsere mangelnde Routine. Wir versteckten uns und liessen uns hinten reindrücken», urteilte Wangens Trainer Juan Castro.

«Mit etwas mehr Köpfchen hätten wir einen Konter erfolgreich abschliessen können, doch wir leisteten uns immer wieder Abspielfehler», meinte er weiter. Nicht viel besser machte es der FCO in dieser Phase, dennoch sollte sich ihm die goldene Möglichkeit zum Ausgleich bieten. Ähnlich wie bereits beim ersten Treffer wurde erneut Canik steil geschickt und nun von Häfliger im Wangner Tor von den Beinen geholt. Die Ausführung des fälligen Penaltys übernahm Oltens Topscorer gleich selbst und liess nichts anbrennen: 2:2-Ausgleich nach 83 Minuten.

Am Ende fehlte die Kraft

In der Folge konnte sich keines der Teams entscheidend durchsetzen, da am Ende nach einem intensiven Derby beidseits die Kraft fehlte. Mit dem Remis konnten beide Seiten leben, wenn auch Catricalà nicht glücklich war: «Wir sind hierhergekommen, um zu siegen, das haben wir nicht erreicht. Also bin ich nicht zufrieden mit einem Punkt.» Die dargebotene Leistung sei ein Rückschritt gegenüber bisherigen Leistungen gewesen. Doch woran könnte es gelegen haben? «Wir wollten es mit den speziellen Umständen zu gut machen.» Der Druck im Derby sei wohl nicht spurlos an seiner Mannschaft vorbeigegangen. Etwas erfreuter blickte Castro drein: «Eigentlich dürften wir den Vorsprung nicht mehr aus den Händen geben, doch angesichts unserer Unerfahrenheit und der Stärke Oltens kann ich mit dem 2:2 leben.»