Bei den Männern lag bis kurz nach Rennhälfte ein Quartett an der Spitze bestehend aus dem Australier Daniel McConnell, dem Brasilianer Henrique Avancini, Nicola Rohrbach aus Edlibach sowie Lars Forster aus Jona. Der Niedergösger Severin Sägesser konnte das Tempo der Spitzengruppe in der vierten Runde nicht mehr halten. Der 25-jährige sicherte sich am Ende den fünften Platz.

Auch bei der fünften Zieldurchfahrt lag das Quartett noch gemeinsam vorne, doch dann lancierte McConnell, die Nummer 22 der Weltrangliste, in der sechsten Runde den entscheidenden Angriff. Der Australier nahm den Konkurrenten in der zweitletzten Runde fast eine halbe Minute ab und fuhr souverän den Tagessieg ein. Im Sprint um Platz zwei setzte sich der Schweizer Rohrbach gegen den Brasilianer Avancini durch. Lars Forster als Vierter handelte sich bis ins Ziel noch einen Rückstand von fast zwei Minuten ein.

Mit Auszeit aus dem Formtief

Bei den U23-Junioren wiederholte Manuel Fasnacht seinen Erfolg aus dem Vorjahr mit einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Der 23-jährige Gretzenbacher distanzierte sämtliche Verfolger um mehr als dreissig Sekunden. Der Heimsieg war für Fasnacht aber keine Selbstverständlichkeit.