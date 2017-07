Zofingen. Aargauer Kantonalschützenfest. Final Elite 300m Festsieger Kat. Sport: 1. Zaugg (Kestenholz) 1595.000. 2. Stauber (Zetzwil) 1572.000. 3. Merki (Schöfflisdorf ZH) 1480.000. 4. Linder (Villnachern) 1386.000. 5. Sprenger (Montlingen SG) 1284.000. – Final Elite 300m Festsieger Kat. Ordonnanz: 1. Betschart (Sattel SZ) 1547.000. 2. Mohyla (Lohn-Ammannsegg SO) 1537.000. 3. Plaz (Brugg) 1436.000. 4. Schumacher Villnachern 1331.000. 5. Frischknecht (Tomils GR) 1246.000. – Final Elite P-25m Festsieger: 1. Kayser (Zofingen) 475.000. 2. Aleksandrov (Grenchen SO) 474.000. 3. Schneider (Emmenmatt BE) 424.000. 4. Zihlmann (Marbach BE) 374.000 5. Burkhardt (Schöftland) 329.000.