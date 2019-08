Die Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn (KVKSO) feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Im Vorfeld der Jubiläumsfeier von morgen Freitag im Turbensaal in Bellach hat diese Zeitung mit dem KVKSO-Ehrenpräsidenten Alois Moser Rück- und Ausschau gehalten.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist das Präsidium der Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn vakant. Lässt das auf ein Formtief schliessen?

Alois Moser: Keinesfalls. Die Kunstturner-Vereinigung ist kerngesund. Derzeit arbeiten rund 35 Personen für die KVKSO, sei es als Funktionär, Betreuer oder Trainer. Alle Arbeiten und Verantwortlichkeiten sind gut aufgeteilt. Der Verband funktioniert so für eine kurze Zeit auch ohne Präsident gut. Es gibt zwei bis drei Kandidaten für das anspruchsvolle und zeitintensive Amt. Ich bin überzeugt, dass wir an der nächsten Generalversammlung einen Präsidenten präsentieren können.

Und wie sind die Solothurner Kunstturner sportlich in Form?

Der aktuell Beste ist Nationalkaderturner Benjamin Gischard, derzeitiger Schweizer Meister am Pferdsprung. Und an den letzten Europameisterschaften war Gischard mit einem 4. Rang am Boden sowie einem 5. Rang am Pferdsprung bester Schweizer. Zudem stellen wir in der dritthöchsten Juniorenklasse mit Timi Bühlmann den aktuellen Schweizer Meister. Dazu turnen einige hoffnungsvolle Talente, die den Sprung nach ganz oben schaffen können.

Was waren die vier grössten Highlights der letzten 25 Jahre?

2001 dominierte Dominik Däppen die Schweizer Kunstturnszene. Der sechsfache Schweizer Meister ist der einzige Solothurner der Neuzeit, welcher den Mehrkampf und die Schweizerischen Kunstturnertage gewonnen hat. 2004 und 2006 holte der Reckspezialist Christoph Schärer an seinem Paradegerät eine Medaille an den Europameisterschaften. Diese Leistung gelang an der EM 2016 in Bern ebenfalls Benjamin Gischard, welcher mit der Schweizer Mannschaft Edelmetall holte. Ein grosses Highlight waren 2006 die Realisierung und der Einzug in die neue eigene Trainingshalle (Raiffeisenhalle) im CIS in Solothurn.

Können Sie den sportlichen Erfolg in einem Medaillenspiegel ausdrücken?

In den letzten 25 Jahren holten unsere Athleten 60 Schweizer-Meister-Titel, 20 davon bei der Elite und 40 bei den Junioren. Weitere 144 Silber- und Bronzemedaillen kommen dazu. Diese Anzahl bestätigt, dass wir zu einem führenden Verband in der Schweiz gehören.

Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen?

1992 war der Verband mutig. Er leitete mit einer ersten Traineranstellung die Professionalisierung ein und erhöhte das Budget um ein Vielfaches. Mit der Gründung des Magnesianerklubs wurden die Finanzen dazu sichergestellt. Seither arbeiten verschiedene Profitrainer langjährig und zielstrebig mit unseren Talenten insgesamt 55 Stunden pro Woche im Training.

Wie werden in Solothurn die Kunstturn-Talente erfasst?

Die Talenterfassung hat sich verändert. Früher konnten die Kunstturner meist aus den Turnvereinen rekrutiert werden. Heute beginnt die Talentsichtung bereits beim «Krabbel-Gym», ein Spielangebot für ein- bis vierjährige Kinder, welches wir dreimal pro Woche in der Raiffeisenhalle anbieten. Anschliessend gehen die Kinder ins «Flizz-Gym» (4- bis 6-jährig) und danach ins «Kids-Gym» (7- bis 9-jährig). Die besten Talente werden dann definitiv in das Regionale Leistungszentrum aufgenommen.

Wieso werden in Solothurn nur Männer trainiert – oder anders gefragt: Hält in Solothurn nach 100 Jahren bald auch das Frauen-Kunstturnen Einzug?

Wir bedauern auch, dass das Frauen-Kunstturnen heute in Solothurn fehlt. Seit 100 Jahren fördert und fokussiert sich der Verband für das Männer-Kunstturnen. Für das Frauen-Kunstturnen war früher der Solothurnische Turnverband verantwortlich. Diese Förderung wurde vor einiger Zeit eingestellt. Die talentierten Kunstturnerinnen der Region trainieren heute im Trainingszenter in Utzenstorf. Selbstverständlich haben wir uns auch überlegt, ob wir das Frauen-Kunstturnen anbieten sollten. Wir hätten den Aufbau und die Finanzierung selber in die Hand nehmen müssen. Personell und finanziell waren wir nicht in der Lage, ein solches Projekt zu realisieren. Wir haben uns entschieden, unsere Ressourcen weiterhin auf die Männer zu setzen, um ein führender Verband im Männer-Kunstturnen in der Schweiz zu bleiben.