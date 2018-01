Schliesslich ist und bleibt der EHC Olten ein ambitioniertes Team, welches in den in einem Monat beginnenden Playoffs ein gewichtiges Wörtchen im Kampf um den B-Titel mitreden möchte. In der aktuellen Verfassung ist der EHCO allerdings meilenweit davon entfernt, ein Spitzenteam zu sein. Die Resultate der kommenden Spiele werden letztlich also darüber entscheiden, ob der Schulterschluss der Klubführung mit dem Coachingstaff ein Schuss in den Ofen war oder ob Bengt-Ake Gustafsson als grosser Gewinner aus dieser Krise hervorgeht. Den Beweis, dass er tatsächlich immer noch ein grosser Trainer ist, kann er jetzt erbringen.

Es bleiben Zweifel

Die Zweifel daran, dass ihm das tatsächlich gelingen wird, lassen sich jedenfalls nicht so schnell vertreiben. Dazu ist die Mannschaft im Verlauf der bisherigen Saison zu oft zu viel schuldig geblieben – dritter Tabellenrang hin oder her. Auch deshalb ist der Entscheid der Klubführung zwar nachvollziehbar, aber nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen.