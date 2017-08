«Sensationell» seien die ersten rund zwei Jahre des Bike Teams Solothurn verlaufen: «Die Erwartungen wurden übertroffen. Jetzt kommt aber der grosse Schritt in die U23-Kategorie. National sind wir schon an der Spitze, international brauchts noch ein, zwei Jahre.»

In diesen Tagen erlebt die Solothurner Equipe eine Premiere: Sie geht erstmals am Weltcup-Rennen in Kanada an den Start. «Das erste Übersee-Rennen ist ein Abenteuer», freut sich Burki. Dieses sei logistisch und auch finanziell eine riesige Herausforderung für das Team. Am Dienstag gings los. Mittlerweile konnten die drei Fahrer, die von Teamchef Roland Richner und Mechaniker Christian Reber betreut werden, schon vor Ort auf der Strecke trainieren. Das Rennen findet am Sonntag statt.