Hug fühlt sich sehr gut vorbereitet, konnte auf der Schanze beinahe doppelt so viele Sprünge wie im verletzungsreichen letzten Sommer bestreiten und auch beim Langlauf mehr investieren als vor seinem bislang besten Winter. «In Davos und zuletzt in Einsiedeln kam ich zu so vielen Schneekilometern wie wohl noch nie vor der Saison», sagt er.

Einzelgänger im Nirgendwo

Aber eben. Tim Hug sieht sich nicht nur punkto TV-Präsenz bisweilen verhüllt im Nirgendwo, sondern als Einzelgänger ohne Teamkollegen auch im Ungewissen bei der Frage zur Konkurrenzfähigkeit. «Ich bin selber gespannt, für was meine Form reicht», sagt er. Das Gefühl sagt ihm, dass die Top 10 in Reichweite liegen müssten.

Der Solothurner sagte nach seinem Grundsatzentscheid 2015, er werde seine Karriere bis zu den Winterspielen in Pyeongchang fortsetzen. Liegt das Rücktrittsschreiben also schon unterschrieben in der obersten Schublade. «Nein», sagt Hug, «ich fälle diese Entscheidung bewusst erst Ende Saison.

Wenn die Motivation, die Freude und die Resultate in diesem Winter stimmen, kann ich mir aber gut vorstellen, meine Karriere bis zur WM 2019 in Seefeld fortzusetzen. Das wird ein cooler Anlass, der mich reizt. Danach ist aber definitiv Schluss.»