Viertelfinal-Gegner Thurgau hat in den letzten Wochen eindrücklich bewiesen (33 Punkte in 16 Spielen im neuen Jahr), was man aus beschränkten Mitteln herausholen kann, wenn wirklich alle Spieler konsequent an einem Strick ziehen, wenn sich alle bedingungslos an die Vorgaben des Trainers halten. Thurgaus unbequemer Übungsleiter Stefan Mair zieht seine Linie gnadenlos durch, und seine Cracks ziehen mit. Die Resultate sprechen für sich.

Das Deutsche Olympia-Wunder als Vorbild nehmen

Das Beste an der Situation ist: Noch hat der EHC Olten alle Chancen, diese bisher von Misstönen und Missverständnissen geprägte Saison zu einem guten Ende zu bringen. Noch haben die Spieler die Chance, die notorischen Zweifler und Kritiker zum Schweigen zu bringen. Noch haben sie die Chance, die hohen Ziele in die Realität umzusetzen. Dafür müssen sie aber diese «Jetzt-erst-recht»- und «Wir-gegen-alle»-Mentalität entwickeln, die es braucht, um in der entscheidenden Meisterschaftsphase erfolgreich zu sein.

Wenn alle die erste Geige spielen wollen, dann wird es nicht klappen. Dann wird aus der wohlklingenden Sinfonie schnell eine grässliche Kakofonie. Wie bei den Schweizern an den Olympischen Spielen. Aber die Deutschen, die in Südkorea das umsetzten, was sich die Eisgenossen vorgenommen hatten, haben gezeigt, was möglich ist, wenn man mit der richtigen Mentalität am Werk ist. Das muss dem EHCO Mut machen.