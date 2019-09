Bald geht es in der Volleyball-NLA wieder hoch zu und her. Volley Schönenwerd feiert den Start in die 40. Saison mit einer Jubiläumsfeier und einem erneuerten Kader. Seit der Verein vor zehn Jahren aufgestiegen ist, und Schönenwerd immer wieder Erfolge feiern konnte, soll auch diese Saison wieder Grosses erreicht werden.