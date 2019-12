Alter Schwede: Die ersten Eindrücke von Assistenztrainer Tommy Sjödin beim EHC Olten

Ich? Alt? – Tommy Sjödin schaut verdutzt und muss lachen. Jaja, er wisse schon, «ich bringe das Alter mit.» Aber er sei dank dem Eishockey doch stets jung geblieben. «Und ich bin ja quasi ein junger Assistenztrainer», sagt Sjödin, der beim EHC Olten in diesen Tagen seinen vierten Assistenztrainer-Job seiner Laufbahn angenommen hat.

Von einer heiklen Konstellation, wonach Sjödin seinem Landsmann den Headcoach-Posten streitig machen könnte, will genauso wie Söderström auch Sjödin selbst nichts wissen.

Mit ungewöhnlichen Gartenhandschuhen («Ich mag sie, weil ich darin beweglicher bin») leitet Tommy Sjödin gemeinsam mit Fredrik Söderstrom am Montagmorgen das Eistraining. Während Sjödin teilweise mit der einen Teamhälfte arbeitet, fokussiert sich Söderström auf die andere.

Und insbesondere auch mal ausserhalb von Schweden einem Job im Coachingstaff nachzugehen. «Als ich meine Trainerkarriere startete, sagte ich zu vielen Leuten: Es wäre toll, eines Tages mal einen Job in der Schweiz zu haben. Und nun bin ich hier. Denn hier in der Schweiz hatte ich meine beste Zeit als Spieler. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück», sagt der ehemalige Spitzenverteidiger Sjödin, der nebst 205 NLA-Spielen für Lugano und Kloten immerhin auch auf 106 Spiele in der NHL kam.

Noch heute pflege er hin und wieder Kontakt mit den ehemaligen Mitspielern JJ Aeschlimann, Sandro Bertaggia oder auch André Rötheli und Patrick Sutter.

Nach seinem Rücktritt als Aktivspieler lancierte Sjödin 2009 seine Trainerkarriere als Assistent von Rögle BK. In der Folge driftete er in die unteren Ligen ab, ehe er 2015 bei Brynäs Assistent wurde. Ende 2017 bewies er sich als Interims-Headcoach, ehe er ein Jahr später gefeuert wurde. Im Frühjahr konnte Sjödin als Assistenztrainer von seinem Heimklub Timra dessen Abstieg von der SHL in die zweithöchste Liga Allsvenskan nicht mehr verhindern. Mit Spielern zusammenzuarbeiten, die viel Selbstvertrauen verloren hätten, sei eine grosse Challenge. «Ich habe viel von dieser Zeit mitgenommen.»

Von einer solchen Ausgangslage ist Sjödin heute in Olten weit entfernt. Der erste Eindruck von Klub und Team stimme ihn sehr positiv: «Man kann es sehen: Ich komme in ein Team, das gut klassiert ist und bei dem vieles gut läuft. Es wird viel gelacht und hart gearbeitet. Ich sehe talentierte Spieler mit viel Selbstvertrauen. Ich freue mich, hier zu sein und mit Fredrik und den Spielern zusammenzu­arbeiten.»

Mit seiner Erfahrung und seinem grossen Hockeywissen soll Tommy Sjödin als ehemaliger Verteidiger vor allem den Bereich mit dem grössten Steigerungspotenzial, die ­EHCO-Defensive, stärken. «Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen kann.»