Ein Minus von 400 000 Franken, ohne Liquiditätszuschüsse von grosszügigen Verwaltungsräten und Partnern sogar ein Loch von rund 1,1 Millionen Franken. Der EHC Olten stand, wie bereits in den Nullerjahren, nahe vor dem Aus. Altlasten waren aufgetaucht, die bereinigt werden mussten.

Die neue Führung hat an der GV tunlichst vermieden, Namen zur Misswirtschaft der vergangenen Jahre zu nennen. Doch die ausgewiesenen, kapitalen Altlasten in der Erfolgsrechnung führen auf eine Zeit zurück, in welcher vor allem eine Person für den EHCO weibelte: der im November abgetretene Geschäftsführer Peter Rötheli.