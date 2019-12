prev next

Im letzten Auswärtsspiel vor den Feiertagen trifft der EHC Olten auswärts auf den EHC Visp. In der Lonza Arena kann der abgeklärte EHCO seinen sechsten Sieg in Folge einfahren und sich so weiterhin auf dem zweiten Tabellenrang halten. Gleich mit 5:1 schicken die Powermäuse ihren Gastgeber vom Eis.