Die Karten werden neu gemischt

Jetzt werden die Karten total neu gemischt. Es ist alles wieder offen. In der Viertelfinal-Serie steht es 2:2. Aber das berühmte Playoff-Momentum, welches es sich schon so schön aufseiten des EHC Olten gemütlich gemacht hatte, ist nun plötzlich wieder ein gern gesehener Gast bei den Thurgauern. Nun sind also vor allem die mentalen Qualitäten der Oltner gefragt. Schaffen sie es, diese bittere Niederlage bis zum Mittwoch, wenn das fünfte Playoff-Duell auf dem Programm steht, wegzustecken? Das ist die allergrösste Kunst während dieser Meisterschaftsphase. «Man fühlt sich leer im Moment, klar. Es ist eine sehr harte Niederlage. Aber so kann es gehen in den Playoffs. Trotzdem müssen wir positiv bleiben: Wir haben sie 55 Minuten lang dominiert. Das kann uns zumindest ein gutes Gefühl geben, auch wenn wir nun etwas daran zu beissen haben», versuchte Anthony Rouiller noch einen erfreulichen Aspekt zu finden. Klar ist: Jetzt kann das Team beweisen, aus welchem Holz es geschnitzt ist.