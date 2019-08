Der EHC Olten hat heute mit 26 Spielern das erste offizielle Eistraining der Saison 19/20 bestritten. Sechs Wochen bleiben nun dem EHC Olten, um sich in Form zu spielen. Am 11. September bestreitet der EHCO in Burgdorf die erste Cuprunde, am 13./14. September findet die Swiss League ihren Meisterschafts-Auftakt.