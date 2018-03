FC Wangen bei Olten (9.)

Rodrigo Tosi ist der Top-Wintertransfer des FC Wangen bei Olten. Der gebürtige Brasilianer mit italienischem Pass spielte in der Schweiz bereits für Neuchâtel Xamax und Lausanne. Die erste Station des Angreifers in der Schweiz war aber der FC Olten, zu welchem er 2008 vom griechischen Verein Iraklis Thessaloniki stiess. In der Dreitannenstadt kreuzten sich die Wege von Tosi und Juan Castro, dem heutigen FC-Wangen-Trainer. «Wir lernten uns vor knapp zehn Jahren kennen, blieben seither in Kontakt», sagt Castro und freut sich über den Transfer-Coup: «Tosi erzielte in der letzten Saison für Limerick FC in der höchsten Liga von Irland mehr als zehn Tore», schwärmt Castro. «Vor ein paar Jahren hat er Lausanne in die Super League geschossen, stand im Cupfinal, und er hatte auch schon Einsätze in der Europa League.» Trotz seiner 35 Jahre sei Rodrigo Tosi «voll im Saft», so die Beurteilung seines neuen Trainers.