«Welche Farbe?», will der Boulevard an der Medienkonferenz am Tag vor dem grossen Zürcher Leichtathletik-Meeting wissen. 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo pflegt das Erscheinungsbild der Haare ihrer aktuellen Stimmungslage anzupassen. Grün, blau, pink, violett oder silberfarben präsentierte die 25-Jährige ihre Frisur bei wichtigen Wettkämpfen schon. Ja, selbst mit oranger Haarpracht kam die Sprinterin, die sich selber als sehr scheu bezeichnet, schon daher. Unabhängig von der Wahl gehört die 1.85 m grosse Athletin von den Bahamas sowohl über 200 m wie über 400 m zu den Allerbesten. Über die Bahnrunde war in diesem Jahr niemand schneller als die Olympiasiegerin von Rio, über 200 m ist sie die Weltnummer 3. Zum Gespräch bringt Shaunae Miller-Uibo Vater Shaun und Mutter Mabelene mit. Sie werden am Donnerstagabend den Auftritt ihrer Tochter im Stadion verfolgen, was für die Familie eine Seltenheit ist. Aber Zürich und die Schweiz wollten die Eltern unbedingt erleben. Viele Experten halten den 200-m-Lauf der Frauen für den Höhepunkt des Abends schlechtin. Nicht nur wegen Miller-Uibo oder der Schweizerin Mujinga Kambundji, die sich am Wochenende in Basel mit Schweizer Rekord (22,26) und dem Vorpreschen auf Platz 8 der internationalen Bestenliste, in Stellung gebracht hat.

Mit Olympiasiegerin Elaine Thompson aus Jamaika, Weltmeisterin Dafne Schippers aus Holland, Europameisterin Dina Asher-Smith aus Grossbritannien und Blessing Okagbare aus Nigeria, der Zweitschnellsten der aktuellen Saison, ist das Starterfeld wohl besser besetzt, als es der WM-Final sein wird. Ein Doppelstart ist mit dem aktuellen WM-Programm nicht möglich Denn Shaunae Miller-Uibo wird in vier Wochen bei den Titelkämpfen in Doha nicht über 200 m starten. Sie konzentriert sich auf ihre Paradestrecke 400 m. Gezwungenermassen, denn der WM-Zeitplan ist nicht für die Kombination geschaffen, die sie als Einzige der Weltspitze praktiziert. Auch das Olympiaprogramm im nächsten Sommer in Tokio lässt eigentlich keinen Doppelstart zu. «Aber wir versuchen zu bewirken, dass die Organisatoren der Olympischen Spiele den Zeitplan ändern», verrät Miller-Uibo. Dies hatte das IOC bereits einmal so veranlasst: 1996 in Atlanta ermöglichte man Michael Johnson Doppelgold über 200 m und 400 m. Noch wartet die in Florida lebende Miller-Uibo auf die Entscheidung.

1 / 8 Vollbild prev next