So viel Hollywood war beim SCB noch nie: Sportchefin Florence Schelling und «Operetten-Trainer» Don Nachbaur

Schon einmal ist ein Mann bei seinem Amtsantritt in Bern auf ähnliche Weise kritisch beäugt worden. Ja, die vornehme «NZZ» hatte ihm gar die Befähigung zum Amt abgesprochen. Es könne unmöglich gutgehen. Der Mann habe nicht einmal die Sekundarschule besucht. Aber der so kritisch beurteilte sollte einer der beliebtesten und erfolgreichsten Politiker unserer Geschichte werden: Adolf Ogi.

Kann er das? Noch selten ist ein Trainer so skeptisch beurteilt worden wie Don Nachbaur. Der 61-jährige Kanadier ist sogar schon als «Operetten-Coach» abqualifiziert worden. Es könne unmöglich gut gehen. Er kenne die Besonderheiten unseres Eishockeys nicht. Der Mann habe noch nie ein Profiteam auf diesem Niveau geführt. Und überhaupt: Heute, da Eishockey eine Wissenschaft geworden ist – ein Spiel, das Spezialisten in Einzelteile zerlegen und dann wieder zusammenbauen – wirke ein so einfach gestrickter Kommunikator wie aus der Zeit gefallen.

Don Nachbaur wie Adolf Ogi? Unmöglich? Nun, wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschliessen. Auf jeden Fall ist Don Nachbaur erst einmal ein «Krisengewinnler». Der SCB hat als Hockey- und Gastrokonzern dank der höchsten Zuschauerzahlen ausserhalb der NHL in diesem Jahrhundert nie rote Zahlen geschrieben. Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von rund 60 Millionen wird in Beizen in und um Bern erzielt. Die Viruskrise hat das Geschäftsmodell SCB in den Grundfesten erschüttert. Hinter den Sorgen um den Fortbestand seines Lebenswerkes muss beim 59-jährigen SCB-Mitbesitzer, Verwaltungsrat und Manager Marc Lüthi der Sport hinter finanziellen Überlegungen zurückstehen. Das ist in einem Sportunternehmen nicht ungefährlich. Don Nachbaur ist nicht SCB-Trainer geworden, weil er die besten Referenzen hat. Sondern ganz einfach, weil er am wenigsten kostet. Sein Vorgänger Kari Jalonen war noch nach rein sportlichen Gesichtspunkten rekrutiert worden und kostete über drei Mal mehr als Don Nachbaur. Auch wenn der Finne schliesslich gefeuert worden ist – er war sein Geld wert: dreieinhalb Jahre, drei Qualifikationssieger, zwei Titel.

Wie sehr der Blick in die Geldspeicher Marc Lüthi paralysiert, zeigt sich auch daran, dass der SCB zum ersten Mal beim Saisonstart nur drei statt der erlaubten vier Ausländer in Lohn und Brot hat und ohnmächtig zugesehen hat, wie mit Joël Vermin und Sven Andrighetto zwei der besten Schweizer Spieler nach Genf beziehungsweise Zürich gezogen sind. Der SCB hat keine Milliardäre als Mäzen wie Zürich und Zug. Marc Lüthi ist während der Viruskrise finanziell hilflos wie die Saurier, die einst den Kometen am Himmel aufleuchten sahen und wussten, dass die Welt bald in Flammen aufgeht. Der SCB ist nur noch Titelverteidiger, weil die Playoffs 2020 abgesagt worden sind. Die Berner hatten bloss noch Rang 9 erreicht und haben jetzt nicht den besseren Trainer und die besseren Ausländer.