Die 21-jährige Bündnerin Tanno wurde beim vierten Weltcup-Auftritt in dieser Saison zum vierten Mal Zweite. Die bisherigen drei Podestplätze hatte sie im Big Air gefeiert. Olympiasiegerin Hoefflin kam zu ihrem ersten Weltcup-Podestplatz seit über einem Jahr. Der Sieg in Font Romeu ging an die Französin Tess Ledeux.

Bei den Männern verpassten Andri Ragettli (4.) und Fabian Bösch (5.) den Sprung unter die Top 3 nur knapp.