Marlene Albrecht, Esther Neuenschwander, Manuela Siegrist und Silvana Tirinzoni vom CC Aarau siegten am ersten Wettkampftag der Olympia-Trials sowohl gegen Baden Regio (Alina Pätz) als auch gegen Flims (Binia Feltscher), also gegen die beiden Teams, die ab 2014 zusammen drei Weltmeister-Titel errungen haben.

Der Kampf um den Startplatz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang ist allerdings noch offen. Nach der Round Robin wird ein Team ausscheiden, während sich die beiden andern in einem Best-of-3-Final begegnen. Die Aarauerinnen können die Finalserie nur vermeiden, wenn sie alle sechs Vorrundenspiele gewinnen.