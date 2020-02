Weltmeisterinnen von Newcomerinnen besiegt

Der erstmalige Schweizer Meistertitel für Céline Koller, Lisa Gisler, Skip Elena Stern und Briar Hürlimann vom CC Oberwallis aus Brig-Glis war indessen keine Überraschung. Schon in der zweiteiligen Round Robin der Schweizer Meisterschaften in Thun hatten sie beide Partien gegen Aarau für sich entschieden. Im Final hatten sie vom 2. End an die Nase vorn. Mit einem Zweierhaus im 8. End gingen sie 5:3 in Führung. Diesen Vorteil liessen sich die aufstrebenden Curlerinnen, die in der Weltrangliste den 9. Platz belegen, nicht mehr aus der Hand nehmen.

Die am 14. März beginnende Weltmeisterschaft im kanadischen Prince George wird für die aufstrebende Equipe der erste internationale Titelkampf sein.