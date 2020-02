Verletzungspause für Klaebo

Der 23-jährige Sprintstar erklärte auf seinem Instagram-Account, das Malheur sei bei einem kleinen Unfall passiert und zeigte ein Bild von zwei mit Tape fixierten Fingern.

Er hoffe, bis zum Start der Nordic Ski Tour am 15. Februar in Östersund wieder einsatzfähig zu sein. Auf den sechs Etappen in Schweden und Norwegen könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamt-Weltcup fallen. Aktuell liegt Titelverteidiger Klaebo mit 235 Punkten Rückstand auf den Russen Alexander Bolschunow auf dem 2. Platz.