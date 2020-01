Überraschungssieg von Matthias Mayer - Loïc Meillard auf Platz 4

Mayer nutzte dank Bestzeit in der Abfahrt die Startnummer 1 im Slalom zum Überraschungs-Sieg. Er rettete sieben Hundertstel auf Pinturault ins Ziel, der vom 19. Zwischenrang vorrückte.

Loïc Meillard verpasste das Podest als Vierter um 35 Hundertstel. Die entscheidenden Zehntel liess der Neuenburger womöglich auf den letzten Metern des Slaloms liegen, als er durch einen Fehler etwas an Tempo einbüsste. Nach der Abfahrt war Meillard unmittelbar vor Pinturault gelegen.

Sandro Simonet konnte seine gute Ausgangslage nach Platz 14 in der Abfahrt nicht nutzen. Der Bündner, der sich im Slalom der Weltspitze angenähert hat, nahm sich mit einen schweren Fehler aus der Entscheidung.

Für Mayer ist es der erste Podestplatz in dieser Disziplin und der 31. insgesamt. Weiter geht es an den 90. Lauberhorn-Rennen am Samstag mit der Abfahrt (ab 12.30 Uhr). Tags darauf steht der Spezialslalom auf dem Programm.