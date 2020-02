Traum von der Medaille platzte erst zum Schluss

Auf den Schultern von Schlussläufer Serafin Wiestner lastete ein grosser Druck. Dem Bündner, gemessen an den Resultaten dieser Saison das schwächste Glied im Schweizer Quartett, bot sich die Chance, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. Dazu hätte aus dem Spitzentrio einer patzen und Wiestner über sich hinauswachsen müssen. Beides traf nicht ein: Norwegen, Italien sowie Tschechien kamen durch, und Wiestner drehte nach dem Stehend-Anschlag zwei Strafrunden. Er hatte sich in der Loipe zu stark verausgabt, um den Anschluss zu halten.

Der Wettkampf begann aus Schweizer Sicht hingegen erfreulich. Selina Gasparin hatte als Startläuferin an dritter Position mit bloss 12 Sekunden Rückstand auf Norwegen übergeben. Lena Häcki hielt danach die Schweiz im Rennen, obwohl sie mit 5 Nachladern nicht brillierte - in den Staffel-Wettkämpfen stehen pro Schiessen zum Treffen der fünf Scheiben drei Nachlader zur Verfügung (Zeitverlust pro Schuss ca. 10 Sekunden), bevor die Strafrunde (ca. 25 Sekunden) fällig wird. Häcki übergab auf Platz 4. Der Rückstand aufs Podest betrug 20 Sekunden. Auch Benjamin Weger hielt die Medaillen-Hoffnung am Leben. Er kam nach 2 Nachladern mit einer halben Minuten Rückstand an Position 4 zur Übergabe. Der Walliser führte somit das Feld der Verfolger auf das Führung-Trio Norwegen, Italien und Tschechien an.

Der Favorit Norwegen liess sich den Sieg nicht nehmen. Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff sowie Tarjei und Johannes Thingnes Bö gaben sich keine Blösse. Platz 2 ging an den Gastgeber Italien, Bronze überraschend an Tschechien.