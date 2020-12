Suter gewinnt erste Abfahrt - Schmidhofer schwer gestürzt

Suter, die einen bestechenden Eindruck hinterliess, schuf die entscheidende Differenz zu Goggia im oberen Abschnitt. Im Ziel betrug die Reserve der 26-jährigen Disziplinensiegerin der Vorsaison auf die Italienerin elf Hundertstel. Breezy Johnson, die nach starken Trainings erstmals den Sprung auf das Podest schaffte, büsste 20 Hundertstel ein.

Getrübt wurde Suters dritter Weltcupsieg, der zweite in der Disziplin Abfahrt, durch einen schweren Sturz der Österreicherin Nicole Schmidhofer. Die 31-Jährige geriet im unteren Streckenteil in hohem Tempo in die Fangnetze und blieb lange abseits der TV-Bilder liegen. Ersten Informationen zufolge war Schmidhofer bei Bewusstsein, hatte Verletzungen im Gesicht und klagte über Schmerzen im Knie und Rücken. Sie wurde nach längerer Bergungsarbeit mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und in ein Spital gebracht.

An der gleichen Stelle wie Schmidhofer stürzten, wohl aufgrund von tückischen Licht-Schatten-Verhältnissen, auch Federica Brignone, Joana Hählen und Alice McKennis Duran. Die drei kamen glimpflicher davon.

Zweitbeste Schweizerin war Lara Gut-Behrami auf Platz 8, vor Priska Nufer im 13. Rang. Insbesondere die unmittelbar nach Schmidhofer gestartete Michelle Gisin liess Vorsicht walten. Der Rückstand der ausserhalb der Top 15 klassierten Engelbergerin belief sich auf mehr als zwei Sekunden.

Am Samstag steht in Val d'Isère eine weitere Abfahrt auf dem Programm, gefolgt von einem Super-G am Sonntag. Nach der Absage der zwei Super-Gs vom vorletzten Wochenende in St. Moritz bestreiten die Frauen in Savoyen die ersten Speedrennen des Winters.