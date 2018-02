Sie scheinen auf Projekte zu stehen, bei welchen es enorm schwierig ist, Geld zu verdienen. Sport und Musik sind für die meisten Protagonisten finanziell ein hartes Pflaster?

Man muss das, was man tut, mit voller Überzeugung und zu 100 Prozent tun. Nehmen wir meinen Blog. Ich hätte den Filmer auch zu 20 Prozent anstellen können und ihn nur teilweise filmen lassen. Dann verliere ich nicht zu viel Geld, wenn es nicht klappt. Aber so bin ich nicht. Er ist zu 100 Prozent bei mir und gut bezahlt. Wir leben für einige Monate zusammen, auch hier bei den Olympischen Spielen.

Wie lange soll dieses Video-Projekt dauern?

Ich weiss es nicht. Ich habe neu einen Vertrag mit Universal. Sie helfen mir bei meinen Ideen. Das motiviert mich. Im letzten Sommer war ich an einer Sitzung, da sassen 30 Leute nur wegen mir und meinen Projekten am Tisch. Das war unglaublich.

Sie haben bei Ihrem Neustart alles hinter sich gelassen, das Ihnen lieb war. Sind Sie immer so radikal?

Ja. Ich habe keine Wohnung. Ich habe auch keine Freundin, obwohl ich viele Frauen liebe. Auch Frauen, mit denen ich gerne etwas aufbauen möchte. Aber es geht momentan für mich einfach nicht neben dem Snowboarden und der Musik. Ich will mich auch gar nicht freuen, nach Hause zu gehen.

Wieso nicht?

Die Welt ist viel zu schön, um nur an einem Ort zu bleiben. Ich geniesse es durchaus, nach Hause zu kommen, die Familie wieder zu sehen, Freunde zu treffen. Das ist so schön, aber dann beginnen meine Kollegen darüber zu sprechen, wie alles schlecht und schwierig ist. Ich höre ihnen gar nicht zu, sondern gehe herum und denke mir: Es ist so schön hier. Aber ich realisiere auch: Du wirst im Leben nie etwas geniessen, das du immer hast. Das ist bei den Frauen genau gleich. Selbst die schönste Frau der Welt wirst du nicht mehr begehren, wenn du immer mit ihr zusammen bist.

Sie haben sich früher bewusst gegen Regeln aufgelehnt. In welchen Momenten kämpfen Sie heute noch gegen das System?

Nein, jetzt habe ich mein eigenes System aufgebaut und meinen eigenen Weg gefunden. Ich bin kein Hooligan. Ich habe das nicht gemacht, um respektlos zu sein. Es ging mir darum, den Respekt und das Vertrauen mir gegenüber zu finden. Es sollte kein Mensch auf dieser Welt Dinge machen müssen, die er nicht gerne macht. Ich habe damals den Sinn meines Lebens in der Schule nicht gesehen. Zum Glück hatte ich Eltern, die mich verstanden. Ich bin traurig, weil ich viele Leute sehe, die keinen Plan in ihrem Leben haben. Gehen Sie mal in eine Universität und fragen die Studenten, was genau sie da machen. Die Hälfte wird Ihnen keine Antwort geben können.

Sie spielen im Sommer am Gurtenfestival. Dort wurden schon einige Karrieren von Schweizer Musikern lanciert. Wollen Sie jetzt auch voll durchstarten?

Ich habe schon lange gestartet. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe Vertrauen in meine Musik. Ich schreibe alle Lieder selber. Sie sind ein Spiegel von mir. Musik ist auch eine Geschichte. Wenn die Geschichte stimmt, dann spüren die Leute das. Meine Lieder sind echt. Deshalb bin ich überzeugt, auch in der Musik weit zu kommen.