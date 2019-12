Skisprungschanze in Engelberg ist «spannend und herausfordernd» – ein Überblick

Zur Person

Gregor Deschwanden wurde am 27. Februar 1991 geboren. Aufgewachsen ist er in Horw im Kanton Luzern, seit zwei Jahren wohnt der Skispringer in Trachslau, eine Nachbargemeinde von Einsiedeln. Im Dezember 2007 debütierte Deschwanden im Continental-Cup in Engelberg. Zweimal nahm er an der Junioren-WM teil. Im Dezember 2011 konnte er sich im norwegischen Lillehammer erstmals für ein Weltcup-Springen qualifizieren und belegte den 47. Rang. Ein knappes Jahr später, am 1. Dezember 2012, sammelte er als 30. im finnischen Kuusamo seinen ersten Weltcuppunkt. Seinen ersten Continental-Cup-Sieg feierte Deschwanden im Januar 2013 in Sapporo. Im November desselben Jahres, jedoch in der nächsten Saison, erzielte er als Zehnter in Klingenthal seine erste Top-Ten-Platzierung im Weltcup. Gregor Deschwanden nahm 2014 in Sotschi erstmals an den Olympischen Winterspielen teil und belegte dort den 14. Platz. Sein bestes Einzelergebnis seiner Karriere im Weltcup verbesserte er im März 2015, als er den achten Platz in Kuopio belegte. Im Dezember 2017 stellte Deschwanden mit Rang sieben in Russland in Nischni Tagil sein bestes Weltcup-Ergebnis ein, das er zwei Jahre zuvor an gleicher Stelle zum ersten Mal ersprang. Nebst seiner Leidenschaft Skispringen studiert Gregor Deschwanden Betriebsökonomie an der Hochschule Zürich. (swe)