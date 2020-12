Riesenslalom der Frauen auf Montag verschoben

Die Organisatoren entschieden sich am Sonntagmorgen für eine Absage, weil "die Sicherheit für die Athleten nicht gewährleistet sei aufgrund der instabilen Schneedecke". Schneefälle hatten der Piste am Vortag und in der Nacht zugesetzt.

Der Start zum ersten Lauf erfolgt am Montag um 10.00 Uhr. Der zweite Durchgang wurde auf 13.00 Uhr angesetzt. Den ersten der beiden Riesenslaloms im französischen Skiort gewann am Samstag Marta Bassino vor Sara Hector und Petra Vlhova. Beste Schweizerinnen waren Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami auf den Plätzen 8 und 9.