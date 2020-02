Peier verpasst erneut die Punkteränge

Der Romand belegte nach einem Flug auf 105 m bloss Platz 44. Der fehlende Aufwind erklärt die schwache Leistung nur zum Teil. Peier, der im Dezember noch auf dem Weltcup-Podest gestanden war, ist derzeit von der Rolle.

Der einzige Weltcup-Punkt für die Schweiz am Asien-Wochenende ging auf das Konto von Gregor Deschwanden, der in der Nacht auf Sonntag in den 30. Rang sprang. Simon Ammann pausierte.

Im engen Vierkampf um den Gesamtweltcup hat neu Stefan Kraft die Nase vorne. Der Österreicher feierte überlegen den zweiten Saisonsieg - den ersten hatte er in Nischni Tagil vor Peier eingeflogen. In der Overall-Wertung führt Kraft nun 63 Zähler vor dem Deutschen Karl Geiger, gefolgt von dem Tourneesieger Dawid Kubacki und dem Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi. Das Quartett ist bloss durch 156 Punkte getrennt.