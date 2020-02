Odermatt in Japan Riesenslalom-Zweiter - Sieg von Zubcic

Der Nidwaldner büsste auf Zubcic, der zur Halbzeit nur Zwölfter gewesen war, 0,74 Sekunden ein. Für den 22-jährigen Odermatt war es der dritte Podestplatz im Riesenslalom, der erste in diesem Winter. Dritter in der japanischen Skistation wurde der Amerikaner Tommy Ford.

Bei frühlingshaften, weichen Bedingungen gab es für zwei weitere Schweizer Punkte. Gino Caviezel, der nach dem ersten Lauf Fünfter und damit so gut wie nie zuvor gewesen war, fiel am Nachmittag noch um sieben Positionen in den 12. Rang zurück. Cédric Noger erreichte als 19. sein bestes Saisonresultat. Justin Murisier schied im zweiten Lauf aus.