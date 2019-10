Langläuferin Nathalie von Siebenthal tritt zurück

Von Siebenthal war die beste Schweizer Distanzläuferin der letzten Jahre. Bereits in ihrem dritten Weltcup-Rennen 2014 in Davos gewann sie ihren ersten Weltcuppunkt. Ihre grössten Erfolge feierte sie an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, als sie sowohl über 10 km Skating als auch im Skiathlon auf Platz 6 lief. An Weltmeisterschaften erreichte sie in ihrer Karriere drei Top-7-Klassierungen.

Von Siebenthal, 2015 U23-Weltmeisterin im Skiathlon, hatte bereits während der letzten Saison mit Motivationsproblemen zu kämpfen. Im Frühjahr legte sie eine längere Pause ein und nahm das Training erst wieder im Herbst auf. Die Freude am Spitzensport kehrte aber nicht zurück, weshalb sie sich zum Rücktritt entschied.