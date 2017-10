Die ersten Symptome der Erkrankung machten sich bei Camille Rast im Frühjahr bemerkbar. Die Diagnose bei der 18-jährigen Junioren-Weltmeisterin im Slalom wurde im Juni gestellt.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber liess eine Saisonvorbereitung im vorgesehenen Umfang nicht zu. Die Infektionskrankheit verursacht unter anderem Phasen grosser Müdigkeit. Camille Rast war deshalb gezwungen, im Sommer eine längere Pause einzulegen und im Herbst nur in reduziertem Mass zu trainieren. Sie hat sich deshalb nach Rücksprache mit ihren Betreuern entschieden, auf die Teilnahme am Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden zu verzichten.