Ein Vergleich der Abfahrtsresultate von Feuz und Svindal in dieser Saison zeigt einige Parallelen: In bisher sieben Weltcuprennen schafften es beide je fünfmal aufs Podest, dazu klassierten sie sich nie ausserhalb der Top 8. Während Feuz die Rennen in Lake Louise, Wengen und Garmisch-Partenkirchen gewann, stand Svindal Anfang Dezember in Beaver Creek und zwei Wochen später in Gröden zuoberst auf dem Podest.