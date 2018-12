Mit Daniel Yule und Loïc Meillard dürfen indes auch zwei Schweizer auf einen Podiumsplatz hoffen. Die beiden Walliser mussten sich zwar auch noch vom Österreicher Marco Schwarz schlagen lassen, doch als Vierter bzw. Fünfter liegt zumindest bezüglich der Top 3 noch alles drin.

Yule verlor auf die Bestzeit von Hirscher 0,66 Sekunden, vom drittplatzierten Schwarz trennen ihn aber nur 34 Hundertstel. Und auch Meillard, der am Donnerstag in Saalbach hinter Hirscher Zweiter geworden war, kann sich nach vorne orientieren. 0,86 Sekunden beträgt sein Rückstand auf Hirscher, 54 Hundertstel Differenz sind es zu Schwarz.

Weniger gut lief es hingegen Luca Aerni und Ramon Zenhäusern. Beide büssten mehr als zwei Sekunden auf die Bestzeit ein und verpassten überraschend die Qualifikation für den zweiten Lauf. Aerni hatte vor einem Jahr in Madonna als Zweiter hinter Hirscher seinen bisher einzigen Podestplatz im Weltcup herausgefahren. Der Olympia-Zweite Zenhäusern fährt weiterhin mit einer schützenden Schiene, nachdem er sich am letzten Sonntag am linken Daumen verletzt hat.

Viele Fahrer mit hohen Nummern konnten sich weit vorne einreihen. Unter ihnen befand sich mit Sandro Simonet auch ein Schweizer. Der Bündner, der im März des letzten Winters in Kranjska Gora als Achter sein mit Abstand bestes Resultat realisierte, fuhr mit Nummer 42 auf Platz 23 des Zwischenklassements.

Hirscher gewann die bisherigen zwei Slaloms des Winters, doch in Madonna wurde er im ersten Lauf von Kristoffersen hart gefordert. Bei der letzten Zwischenzeit lag der Österreicher noch 7 Hundertstel hinter dem Skandinavier, doch im steilen Schlussabschnitt vermochte er noch zu kontern.