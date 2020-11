Gewonnen wurde der Wettkampf von Petra Vlhova, die im vierten Saisonrennen ihren dritten Sieg feierte. Im Final schlug die Slowakin die überraschende Amerikanerin Paula Moltzan, die sich im Halbfinal gegen Gut-Behrami durchgesetzt hatte.

Gut-Behrami hatte schon am Morgen mit dem Sieg in der Qualifikation eine überzeugende Leistung gezeigt. Alle anderen acht Schweizer Teilnehmerinnen, unter ihnen Wendy Holdener, waren in der Qualifikation gescheitert.