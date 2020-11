Gisin nur von Vlhova geschlagen

Für Vlhova ist es saisonübergreifend der fünfte Slalom-Sieg in Folge, für Gisin der zweite Podestplatz in dieser Disziplin und der zehnte insgesamt. Das bisherige Bestergebnis der Obwaldnerin im Slalom war der 3. Platz vor einem Jahr in Lienz.

Im 3. Rang reihte sich wie am Samstag die Österreicherin Katharina Liensberger ein. Wendy Holdener musste sich zum zweiten Mal mit Platz 4 zufrieden geben, obwohl sie sich wieder einmal vor Mikaela Shiffrin (5.) klassierte. Die gleichen fünf Fahrerinnen hatten schon am Vortag die ersten fünf Ränge belegt - wobei Platz 5 für Shiffrin ein ungewohnter ist. Die Amerikanerin, die in Finnland von einer 300-tägigen Renn-Auszeit wegen des Todes ihres Vaters sowie Rückenproblemen zurückkehrte, stand letztmals vor sechs Jahren im Slalom nicht auf dem Podest, ohne ausgeschieden zu sein.

Das Warten auf den ersten Schweizer Sieg im Frauen-Slalom geht trotz vielversprechender Ausgangslage nach dem ersten Lauf weiter. Gisin lag nach dem ersten Lauf zeitgleich mit Vlhova in Führung. Holdener, die 24 Podestplätze, aber noch keinen Sieg in ihrer Kerndisziplin vorweist, konnte 23 Hundertstel dahinter im 3. Zwischenrang auf ihren ersten Vollerfolg hoffen. Die stärksten zweiten Läufe gelangen am Nachmittag aber nicht den Schweizerinnen, sondern Liensberger (vom 6. auf den 3. Platz) sowie Vlhova, die Gisin um gut drei Zehntel distanzierte. Der letzte Schweizer Sieg datiert vom 20. Januar 2002, als Marlies Oester den Slalom in Berchtesgaden gewann.

Weitere Schweizerinnen schafften es nicht die Top 30. Mélanie Meillard, die tags zuvor mit Startnummer 32 auf Platz 9 gefahren ist, rutschte am Morgen eingangs des Steilhangs auf dem Innenski weg und schied aus, Camille Rast verpasste die Qualifikation für den zweiten Lauf als 35. um 26 Hundertstel.