Wendy Holdener erscheint in kurzen Hosen zum Gespräch mit den Medien am Vortag der Rennen in St. Moritz. Zuerst sitzt sie im Hotel Reine Victoria an den Tisch mit den Westschweizer Journalisten, dann folgen ein kurzes Videointerview und ein Fotoshooting, ehe sie zu den Deutschschweizern kommt und «Hallo» sagt.

Das tut auch Lara Gut eine halbe Stunde später. Sie trägt schwarze Jeans und eine weisse Bluse. Im Hotel wurde extra ein grosser Saal reserviert und eine Bühne mit Leinwand aufgebaut. Lara Gut hält gerne Distanz, spricht mit Mikrofon. Persönlichere Kontakte meidet sie, so gut es geht, oder lässt sie vermeiden. Eine persönliche Pressebetreuerin ist immer an ihrer Seite und kümmert sich um alle Anfragen.

Die Grundskepsis

Die zwei Episoden zeigen einen Unterschied: Holdener ist, nicht nur bei Presseterminen, fest im Schweizer Team dabei und will das nicht ändern. «Ich fühle mich sehr wohl, warum sollte ich den Alleingang wählen, wenn ich so Erfolg habe», sagt sie.