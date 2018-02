Auch Zenhäusern sagt offen, dass sein grösster Wunsch sei, schlafen zu gehen. Schliesslich liege für die Schweiz beim abschliessenden Team-Event noch einmal Grosses drin. Doch mit seiner neugierigen und bodenständigen Art und dem folkloristischen Dialekt bildet er trotzdem den Farbtupfer eines müden Abends. Die erste Frage stellt er gleich selber: «In welche der vielen Kameras soll ich schauen? Oder soll ich schielen», will er wissen und grinst dabei spitzbübisch. «Ich fühle mich wie in einem Märchen. Dass es bei der Medaillenfeier zu schneien begann, verstärkte diesen Eindruck noch.» Zenhäusern erzählt, dass sich sein Papa nach der Silberfahrt mit seinen Kollegen zum Stumpenrauchen getroffen habe. «Wahrscheinlich paffen sie immer noch.»

Neben der müden Wendy wirkt Michelle Gisin erst recht wie eine Goldmarie. Gekonnt und mit ihrer extrovertierten Art beantwortet sie die Fragen dreisprachig. Denn ein britischer Journalist nutzt die Gunst der Stunde respektive der fehlenden Schweizer Kollegen und meldet sich praktisch als Einziger zu Wort. Diskutiert wird auch über Sinn oder Unsinn einer Abschaffung der Kombination. Einfach zu erraten, welche Ansicht jene vertreten, die Gold und Bronze um den Hals tragen.

Draussen auf dem Platz wird man angesichts der Verzögerung ungeduldig. Denn Kälte und Wind sind zurückgekehrt. Die Alphornbläser und Fahnenschwinger schlottern in ihren Trachten. Auch dem Publikum ist eine gewisse Übermüdung anzumerken. Für Stimmung sorgen in erster Linie die Angestellten des Swiss House mit ihren Kuhglocken, unterstützt von drei Mitgliedern des Cologna-Fanclubs. Viele Funktionäre von Swiss Ski kommen erst gar nicht nach draussen in die Kälte. Das war bei der Feier von Feuz, Cologna und Holdener am letzten Freitag anders.

Zenhäusern sieht sich im TV

Auch die drei Helden des Tages ziehen sich schnell zurück in die Wärme der Athleten-Lounge. Aber nur um sich in Richtung Bett zu verabschieden. Einzig Zenhäusern bleibt kurz stehen. Just in dem Moment, als er in den Raum tritt, wird auf dem grossen TV die Wiederholung seines Silberlaufs ausgestrahlt. Der Walliser kommentiert die eigene Fahrt. Und – man glaubt es kaum – er findet sogar noch einen Fehler. Gut so, schliesslich gibt es auch für den Doppelmeter noch ein höheres Treppchen auf dem Podest. Vielleicht schon morgen Samstag.