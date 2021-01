Dario Cologna bliebt im Overall-Klassement klar auf Top-Ten-Kurs

Beim Rennen in Toblach über 15 km Skating mit Einzelstart erreichte der Bündner den 18. Rang mit 1:10 Minuten Rückstand auf den Sieger Alexander Bolschunow.

Das Resultat hat für die Gesamtwertung zumindest gemessen am Rang nicht gravierende Auswirkungen. Cologna ist als Sechster weiterhin gut klassiert. Allerdings beträgt der Rückstand auf das Podest nun 1:30 Minuten statt 27 Sekunden. Platz 5 ist um eine Minute entfernt, hingegen sitzen dem vierfachen Olympiasieger drei Konkurrenten im Nacken.

Cologna lief am Dienstag als einziger Schweizer in die Punkteränge. Der Bündner erwischte im Gegensatz zu vielen Konkurrenten kein Grüppchen und lief grösstenteils solo. Allerdings zeigte sich erneut, dass er die angeschlagene Pace nicht ganz durchziehen kann. Erneut wurde Cologna im Verlaufe des Rennens stets um ein paar Ränge durchgereicht.

Das Etappenrennen wird am Mittwoch mit einer Verfolgung fortgesetzt, diesmal in der klassischen Technik. Gestartet wird mit dem Rückstand des Rennens in Toblach. Unter den ersten acht Startern figurieren sieben Russen, welche der Tour de Ski in Abwesenheit der Norweger den Stempel aufdrücken.