Bereits vor zwei Jahren hatte Suter an den nationalen Titelkämpfen in Davos das Speed-Double gewonnen. In der Zwischenzeit ist die 24-jährige Schwyzerin auch international zu einer festen Grösse gereift. Dies bewies sie in diesem Winter mit zwei 3. Plätzen im Weltcup und dem Gewinn von Abfahrts-Silber und Super-G-Bronze an den Weltmeisterschaften in Are.

An den nationalen Titelkämpfen in ihrer engeren Heimart war in den Speed-Disziplinen kein Vorbeikommen an Suter. Der Sieg im Super-G war bereits ihr siebter Schweizer Meistertitel. Mit der Obwaldnerin Priska Nufer als Zweite und der Nidwaldnerin Nathalie Gröbli als Dritte präsentierte sich das Podest identisch wie tags zuvor in der Abfahrt.

Der Super-G zählt zusammen mit dem einen Slalom-Lauf, zu dem um 13.00 Uhr gestartet wird, zur Kombination.