Cologna hatte vor der vorletzten Etappe der Tour de Ski im Val di Fiemme vom Samstag von einer Schlüsseletappe gesprochen. Um noch auf einen Podiumsplatz zu hoffen, gelte es, möglichst viel Zeit auf den drittklassierten Russen Alexander Bolschunow herauszulaufen. Bis zu einem Sturz kurz vor Rennhälfte schien der Plan des 32-jährigen Bündners nicht schlecht aufzugehen.

Cologna startete aktiv in das Rennen über 15 km klassisch. Im ersten von zwei Zwischensprints sicherte sich der Bündner als Vierter 8 Bonussekunden. Nach seinem Sturz in einer Abfahrt fand der vierfache Tour-de-Ski-Sieger zwar kurzfristig in die Spitzengruppe zurück, musste diese nach der 10-km-Marke dann allerdings doch ziehen lassen. Letztlich beendete Cologna das Rennen mit 1:05 Minuten Rückstand auf Tagessieger und Overall-Leader Johannes Hösflot Klaebo. Der Abstand auf das Podium wuchs vor dem Aufstieg auf die Alpe Cermis auf 2:16 Minuten an.

Zu den Geschlagenen zählte mit Sergej Ustjugow auch der Gesamt-Zweite. Der 26-Jährige lief erst 42 Sekunden nach Klaebo im Ziel ein, womit sein Rückstand vor der Schlussetappe auf über eine Minute anwuchs.

Anstelle sich auf das Duell um den Gesamtsieg mit Klaebo zu freuen, muss sich Ustjugow nun vor seinem drittklassierten Teamkollegen Alexander Bolschunow in Acht nehmen. Bolschunow, der die vorletzte Etappe im Val di Fiemme hinter Klaebo und dem Einheimischen Francesco de Fabiani im 3. Rang beendete liegt nur noch 20 Sekunden hinter Ustjugow zurück.