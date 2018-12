Der vierfache Olympiasieger schlüpfte in seinen neu überarbeiteten Karbon-Schuh. Der Toggenburger zeigte, gemessen an den bisherigen Leistungen des Winters, einen ordentlichen Sprung. Ammann setzte nach 127,5 m auf. Er wird somit im K.o.-Duell gegen den Finnen Antti Aalto am frühen Sonntagabend das erste Tournee-Springen eröffnen.

Killian Peier schaffte die Qualifikation, mehr aber nicht. Die Verhältnisse bei seinem Sprung waren nicht ideal, gleichwohl hätten bei seiner Klasse mehr als 120 m resultieren müssen. Der 43. Rang beschert ihm ein Duell gegen Kamil Stoch. Der Pole, der vergangenen Winter mit vier Siegen als erst zweiter Springer nach Sven Hannawald den Grand Slam schaffte, zählt auch heuer wieder zu den Favoriten. Peier muss sich die Finalteilnahme wohl als einer der fünf Lucky Loser verdienen.

Die beiden Schweizer Tournee-Debütanten hingegen scheiterten am Cut der Top 50. Andreas Schuler (52.) flog auf 119 m, Sandro Hauswirth (54.) auf 117 m. Noriaki Kasai kam bei seiner 28. Tournee wie schon den ganzen Winter nicht auf Touren. Der Japaner landete nach 118 m (53.).

Sein Landsmann Ryoyu Kobayashi konservierte seine Form in der knapp zweiwöchigen Wettkampfpause seit Engelberg. Bei etwas schwierigen Verhältnissen verpasste er den Tagessieg nur knapp. Dieser ging an den Österreicher Stefan Kraft (138,5 m) und wurde mit 5000 Euro belohnt. Der einzige prominente Ausfall betraf den Slowenen Domen Prevc (51.).