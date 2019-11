Ammann 22. beim Start in seine 23. Weltcupsaison

Der 18-jährige Dominik Peter gewann seine ersten Weltcuppunkte. Der junge Zürcher wurde 29. Eine Enttäuschung musste hingegen der WM-Dritte Killian Peier hinnehmen. Der Absprung missriet komplett. Er wäre sogar Letzter geworden, hätte die Jury nicht zwei Norweger nachträglich disqualifiziert. "Ich wollte etwas probieren, war aber am Tisch viel zu spät dran", sagte der Romand. "Abhaken. Am Sonntag werde ich wieder jene Sachen machen, die ich auch in den letzten Wochen gut gemacht habe."

Zu Diskussionen Anlass geben wird die Disqualifikation der beiden Norweger Robert Johansson und Johann-André Forfang. Sie dürften mit dem Anzug das Mass der Erlaubten überschritten haben. Trotz dem Out zweier Top-Springer feierten die Norweger einen Doppelsieg. Wie vor Wochenfrist in Wisla gewann Daniel-André Tande. Zweiter wurde Marius Lindvik. Der 21-Jährige war 2018 in Kandersteg Junioren-Weltmeister geworden.