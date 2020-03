Alexis Pinturault im ersten Lauf überlegen

Einen Tag nach seinem überlegenen Sieg in der Kombination fuhr Pinturault erneut entfesselt. Zubcic, der vor einer Woche in Naeba in Japan als erster Kroate einen Weltcup-Riesenslalom gewonnen hatte, vermochte als Einziger den Rückstand unter einer Sekunde zu halten. Der drittplatzierte Slowene Zan Kranjec, der Führende in der Disziplinen-Wertung, liegt schon 1,12 Sekunden zurück.

Auf dem extrem langen Kurs, der höchste Ansprüche an die Physis stellt, konnten die Schweizer auch mit den ersten Verfolgern von Pinturault nicht mithalten. Als Beste liegen Marco Odermatt, Gino Caviezel und Cédric Noger mit Rückständen von knapp beziehungsweise gut zwei Sekunden auf den Plätzen 10, 11 und 13. Loïc Meillard büsste fast drei Sekunden ein. Als fünfter Schweizer im zweiten Lauf dabei ist Daniele Sette. Pierre Bugnard verpasste die Qualifikation. Justin Murisier und Thomas Tumler schieden aus.

Dass ihm das Gelände in Hinterstoder behagt, hat Pinturault schon vor vier Jahren gezeigt, als der Weltcup zum zuvor letzten Mal im Skiort in Oberösterreich gastiert hatte. Damals gewann der Franzose beide Riesenslaloms, beide Male mit grossem Vorsprung auf Marcel Hirscher.