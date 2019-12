62. Weltcupsieg von Shiffrin - Gisin Neunte, Holdener ausgeschieden

Mikaela Shiffrin steht mindestens eine Stufe über der Konkurrenz. Nachdem sie vor gut einer Woche im finnischen Levi mit 1,78 Sekunden Vorsprung vor Wendy Holdener triumphiert hatte, setzte sich die 24-jährige Amerikanerin im US-Staat Vermont gar mit der Marge von 2,29 Sekunden durch.

18 der letzten 22 Weltcuprennen zwischen den Kippstangen entschied die vierfache Slalom-Weltmeisterin und nun 42-fache Slalom-Weltcupsiegerin für sich. In der letzten Saison sah sie sich einzig beim Nachtrennen in Flachau durch Vlhova um wenige Hundertstel bezwungen.

Früher Einfädler von Holdener

Eine riesige Enttäuschung setzte es hingegen für Wendy Holdener ab. Die Schwyzerin lag in Killington zur Halbzeit im 3. Rang. Doch anstelle des 24. Slalom-Podestplatzes resultierte ein Nuller. Im Finaldurchgang fädelte Holdener bereits bei der zweiten Torstange ein. Beste Schweizerin war damit Michelle Gisin. Die Engelbergerin, nach dem ersten Lauf Siebte, klassierte sich mit 4,28 Sekunden Rückstand auf dem 9. Platz.

Die Urnerin Aline Danioth wurde 20. Die Waadtländerin Charlotte Chable, die sich als 19. für den zweiten Lauf qualifiziert hatte, wurde disqualifiziert.

In der kommenden Woche erfolgt für die Frauen in Lake Louise der Speed-Auftakt. In den kanadischen Rocky Mountains stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm.